Землетрясение в Турции и Сирии: более 33 тысячи погибших

Фото: unsdg.un.org

Число погибших в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи, из которых более 29 600 жертв пришлось на Турцию, передаёт BaigeNews.kz. По данным зарубежных СМИ, в ходе землетрясений в Турции были разрушены порядка 6500 зданий. Землетрясение стало самым мощным с 1939 года.

Напомним, разрушительное землетрясение землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля.

8 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил правительству выделить один миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике, пострадавшей в результате катастрофического землетрясения.

К слову, казахстанцы перечислили в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции 90 тысяч долларов.

BaigeNews.kz также писал о пунктах приёма гуманитарной помощи для пострадавших, открытых в Астане и регионах Казахстана.