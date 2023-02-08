90 тысяч долларов уже собрали казахстанцы в помощь народу Турции

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Казахстанцы перечислили в помощь пострадавшим от землетрясения в Турции 90 тысяч долларов. Сбор помощи продолжается, передаёт BaigeNews.kz.

Посол Турции в РК Уфук Экиджи поблагодарил граждан нашей страны за неравнодушие.

"Мы очень рады, что казахстанские госорганы оказали такую поддержку и сразу же приняли меры по оказанию помощи. Простые граждане тоже откликнулись на призыв, в силу своих возможностей стали приносить вещи для гуманитарной помощи в посольство и генконсульства Турции в Казахстане. Люди готовы оказать и финансовую помощь. Они начали открывать счета для сбора средств, чтобы в дальнейшем отправить деньги пострадавшим. Собрали уже 90 тысяч долларов на счёт, который открыло генконсульство Турции в Казахстане", - сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в РК Уфук Экиджи.

По его данным, помощь Турции поступает от 36 государств.

Землетрясением разрушены и от толчков пострадало 5 775 зданий. Погибли 7 108 человек, травмированы более 41 тысячи граждан.

Ранее посол сообщил, что в двух городах ведутся поиски четырёх казахстанцев, переставших выходить на связь после землетрясения.

BaigeNews.kz также писал о пунктах приёма гуманитарной помощи для пострадавших, открытых в Астане и регионах Казахстана.