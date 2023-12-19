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Землетрясение в Китае: погибло более 100 человек

Сегодня, 15:30
АВТОР
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STR/AFP Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
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Фото: STR/AFP

118 человек погибли и более 250 пострадали в результате землетрясения, произошедшего на северо-западе Китая. Под завалами ищут выживших, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russian.

Землетрясение произошло в провинции Ганьсу около полуночи. По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 6,2, глубина эпицентра - 10 километров.

В регионе и соседней провинции Цинхай обрушились в здания, нарушено энерго- и водоснабжение. Власти уезда Цзисишань, где был эпицентр землетрясения, сообщили, что повреждено почти пять тысяч сооружений. 

В район бедствия направлены тысячи пожарных и спасателей, армия. Они работают при минусовой температуре, рекордно низкой для региона.

 
 
 

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что "необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, своевременного лечения раненых и минимизации числа жертв".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.

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