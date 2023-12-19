Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами землетрясения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в северо-западной части страны.

"С глубокой скорбью воспринял новость о гибели Ваших соотечественников в результате разрушительного землетрясения в провинции Ганьсу. Выражая соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких в результате стихийного бедствия, сообщаю, что в этот тяжелый момент народ Казахстана разделяет боль невосполнимой утраты китайского народа. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям", – говорится в телеграмме.