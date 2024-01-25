Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Малатья на юго-востоке Турции. Об этом со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям страны сообщил ТАСС, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС Турции подземный толчок зарегистрирован в 16:04 по местному времени в уезде Баталгази и ощущался во многих районах юго-востока.

Очаг залегал на глубине 13,4 километра. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр ранее сообщил, что в Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,5. По данным телеканала TRT Haber, землетрясение вызвало панику среди местных жителей.

Как сообщил глава МВД республики Али Ерликая, землетрясение не вызвало жертв и разрушений.

"Департамент ЧС и связанные с ним подразделения приступили к обследованию местности, где произошло землетрясение. По данным на настоящее время, никаких негативных последствий нет", — написал министр в X (ранее Twitter).

6 февраля 2023 года в Турции произошли два мощных землетрясения. Его магнитуда составила 7,8 балла. Эпицентр первого, с магнитудой 7,8 находился в Газиантепе, второго с магнитудой 7,5 — в Кахраманмараше.

После землетрясения последовали несколько тысяч повторных толчков, магнитудой самого сильного из них составила 6,7.

Катастрофа унесла жизни более 50 тысяч человек в Турции и свыше 8 тысяч человек в Сирии. В числе пострадавших — десятки тысяч жителей.

В начале января в турецкой провинции Болу, на юго-востоке страны зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,2. Его очаг залегал на глубине 7,31 километра.