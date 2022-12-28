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Вчера, 23:35
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546Фото: рixabay
Землетрясение произошло близ Алматы
Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 28 декабря в 23:17 зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентрземлетрясения расположен в 261 км на юго-востоке от Алматы на территории Кыргызстана и границы Китая.
"Энергетический класс землетрясения 13.4 Магнитуда MPV 6.2. Координаты эпицентра 41.83° с.ш. 79.49° в.д. Глубина 25 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в г.Алматы и близлежащих населенных пунктах Алматинской области 2-3 балла.
По состоянию на 23-30 информация о пострадавших и разрушениях не поступала", - отметили в ведомстве.
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