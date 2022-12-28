Землетрясение произошло близ Алматы

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Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 28 декабря в 23:17 зарегистрировано землетрясение, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили в ДЧС Алматы, эпицентрземлетрясения расположен в 261 км на юго-востоке от Алматы на территории Кыргызстана и границы Китая.