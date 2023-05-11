Земельные нарушения будут выявлять при помощи космического мониторинга в Казахстане

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Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона "По вопросам космической деятельности" разработали в стране, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в аэрокосмическом комитете, ограниченность технических и законодательных инструментов государственного контроля приводит к существенному росту нарушений законодательства в различных отраслях.

"К примеру, в сфере землепользования одной из резонансных проблем является выявление неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Ранее профилактический контроль за использованием и охраной земель осуществлялся земельными инспекторами выборочно в соответствии с планами проверок. Указанный порядок не обеспечивал надлежащий контроль за законностью использования земель, вследствие чего образовалось большое количество неиспользуемых земельных участков, что привело к социальной напряженности, а также возможной деградации плодородного слоя в отдельных участках", - говорится в сообщении.

Для повышения эффективности функций государственного контроля в Земельный кодекс добавлена новая статья "Порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля", которая регламентирует применение данных дистанционного зондирования Земли.

"Это позволит обеспечить законность уже применяемых методов мониторинга и контроля хозяйственной деятельности субъектов в различных сферах, а также усилит ответственность и отчётность государственных органов в части применения соответствующих мер в отношении выявленных в ходе мониторинга нарушений", - добавили в ведомстве.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 июня.