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Здравствуй, осенняя хандра: что это за состояние и как себе помочь
Осенняя хандра - это сезонная апатия или признак надвигающейся депрессии? Каждый из нас хоть однажды сталкивался с усталостью, нежелением что-либо делать, сонливостью в этот период. В научном мире подобное состояние называют сезонное аффективное расстройство, появляющееся в период недостаточной выработки мелатонина. Корреспондент BaigeNews.kz попросила практикующего психолога и социолога Акботу Аканову помочь разобраться в составляющих осенней хандры и узнать о методах самопомощи.
- Что такое осенняя хандра и с чем ее едят?
- Осенняя хандра - это переходный период, когда природа сама уходит в спячку, мы тоже испытываем недостаток солнечного света. Как мы это ощущаем? В первую очередь глазами. Сетчатка даёт сигнал в ядро, которое находится в гипоталамусе и отвечает за выработку мелатонина - гормона сна. Один из признаков осенней хандры - сонливость.
- Все ли склонны к осенней хандре?
- Люди склонны путать своё состояние с депрессией. Осенней апатии подвержены люди и со здоровой психикой, не только с расстройствами. Это заложено генетически, когда организм мобилизуется и готовится к зимней спячке. Поэтому не нужно бороться с природой, лучше воспринять себя как её часть.
- Как же отличить осеннюю хандру от депрессии?
- Первый фактор - аппетит. Если при осенней хандре просыпается аппетит и хочется всегда чего-нибудь сладенького и вкусненького, то при депрессии, наоборот, снижается любое желание кушать. Второй важный фактор - сон. При осенней хандре присутствует постоянная сонливость и желание укутаться в одеяло и спать. При депрессивном состоянии сон ухудшается, человек может спать по два-четыре часа и чувствовать себя разбитым.
- Какие ещё признаки есть у осенней хандры?
- Основные симптомы - это повышенный аппетит, сонливость, раздражительность, нежелание что-либо делать, выгорание.
- А способы выйти из этого состояния?
- Если нет диагностированной депрессии, самолечением заниматься не нужно. Выписывать себе антидепрессанты противопоказано.
- Может ли человек самостоятельно справиться с сезонной хандрой?
- При осенней хандре человек может справится самостоятельно. Это та фрустрация, кризис, который человек может прожить и выйти на новый уровень. Важный момент - не нужно избавляться от этого состояния, не стоит идти против природы, лучше пользоваться её подсказками.
Первое наблюдение - деревья сбрасывают листья. Нечто похожее рекомендуется сделать и человеку - сесть, разобраться и подумать, с чем можно расстаться. Осень - прекрасная возможность избавиться от ненужных истощающих отношений, нелюбимой работы, давящего груза ответственности.
Вторая подсказка - дождь. Земля за лето истощается и нуждается в подпитке. Как же человеку напитать себя? Через близких людей, которые дарят тепло и положительные эмоции, ритуалы, дарящие приятные чувства и эмоции, прогулки на свежем воздухе.
- Какие ещё действенные методы вы можете посоветовать?
- Не стоит подсаживать себя на медикаменты. Ведь есть природные средства. Например, мята. Например, когда человек пьёт вечером чай с мятой, это успокаивает нервную систему. Те кто любит принимать ванну, могут воспользоваться ароматическими маслами, например, лаванда хорошо успокаивает. Прогулки в дневное время, чтобы глаза видели солнце, хотя бы во время обеденного перерыва. Желательно включать в рацион продукты, способствущие выработке серотонина - гормона счастья. Это банан, цельнозерновой хлеб, кисломолочные продукты, индейка, шоколад и какао. Важно спать по восемь часов в день. И самое главное - мечтать. Потому что именно осенью настигают самокопание, мысли о поиске смыслов. Помогают выйти из этого состояния мечты и мысли о том, чем вы хотели бы заняться.
- Что лучше не делать в период хандры?
- Во-первых, не рекомендуется придерживаться строгих диет, так как организму нужно накопить сил на зиму. Во-вторых, не желательно смотреть кино на ночь при тусклом свете экрана, так как это угнетающе влияет на психику человека и сбивает своевременный уход ко сну.
Помните, что осенняя хандра и депрессия - это неодно и то же. Состояние апатии абсолютно нормально и даже естественно. Но всё же не забывайте о ментальной гигиене и соблюдении базовых правил, чтобы на физическом и эмоциональном уровнях поддерживать себя и своё тело.
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