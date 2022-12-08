Здание суда заминировали в Усть-Каменогорске

Фото: polisia.kz

Полицейские получили сообщение о заложенной бомбе с здании одного из судов в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в 18:05 поступило сообщение о том, что заминировано здание городского суда №1. Специализированными службами области в настоящее время проводится проверка и осмотр объектов", - сообщили в Telegram-канале Polisia.kz.