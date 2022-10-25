Завораживающие кадры солнечного затмения запечатлели казахстанцы

Фото: Instagram/tipavlo.dar

Жители разных регионов страны с удовольствием делятся друг с другом необычными снимками и видео.

Сегодня впервые за последние 14 лет луна "закрыла" солнце на 80 процентов, что сделало это событие интересным для наблюдателей в разных регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Пользователи соцсетей с удовольствием делятся друг с другом необычными снимками и видео солнечного затмения, которое символично случилось в День Республики.

В Павлодаре, например, зрелищнее всего было наблюдать за этим явлением с центральной набережной Иртыша или с городского пляжа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

Интересные кадры опубликовали пользователи в Instagram-паблике tipavlo.dar

Фото: tipavlo.dar

На этих кадрах можно проследить, как постепенно "луна поглощает солнце".

Не менее интересно наблюдать за затмением в Алматы.

Фото: Александр Шахбазов

А этот кадр снял из своего окна житель южной столицы.

"Это максимальная фаза сегодняшнего солнечного затмения. Луна "закрыла" солнце на 76 процентов в 17:35 по местному времени", — поделился наблюдением журналист Александр Шахбазов.

Напомним, в ближайшие дни казахстанцев ожидает целый коридор солнечных затмений, который продлится до 8 ноября.

Лучше всего явление заметно в Северо-Казахстанской области. Сегодняшнее затмение жители СКО начали наблюдать раньше всех — в 15:57. В Астане всё началось позже — в 16:06, максимальная фаза наступила в 17:17. В южной столице начало затмения в 16:26, максимальная фаза — в 17:35.

О наблюдениях за затмением корреспонденту BaigeNews.kz рассказали астроном, психолог и офтальмолог.

Кстати, для астрологов это тоже довольно важное, наполненное мистическим смыслом явление. По мнению специалистов, при особых стечениях обстоятельств оно способно влиять на судьбы людей.

Ранее казахстанский астролог Наталья Киселёва дала прогноз, рассказав, что принесёт затмение представителям различных знаков зодиака.