Завод по переработке кукурузы построят в Жамбылской области

На встрече с акимом Жамбылской области Ерболом Карашукеевым казахстанские бизнесмены презентовали инвестпроекты по переработке сельхозпродукции и внедрению инновационных технологий в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz.

Директор ТОО "Primus Capital" Сапарбек Туякбаев планирует построить в регионе завод по переработке зерна кукурузы. Начальная мощность предприятия — более 160 тысяч тонн в год с последующим увеличением до 330 тысяч тонн.

Сапарбек Туякбаев отметил, что удобное географическое расположение Жамбылской области и высокая урожайность позволят в кратчайшие сроки наладить экспортные поставки.

Компания "Pine Holding" предоставляет услуги по повышению квалификации преподавателей, созданию учебно-лабораторных комплексов, современных предметных кабинетов по робототехнике, химии, биологии и физике. Профильным ведомствам даны поручения по детальному изучению проектов, рассказали в акимате Жамбылской области.