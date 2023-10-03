300 килограммов картофеля фри в час будет выпускать завод в Кызылорде

В Кызылорде в рамках 85-летия региона ввели в эксплуатацию завод по производству замороженного картофеля фри "Kaz Fries", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Кызылординской области.

Местные власти пообещали, что полуфабрикат с нового завода будут продавать по доступным ценам.

"Уверен, что данные начинания будут продолжены, продукция завода будет экспортироваться за пределы нашего региона в соседние регионы, зарубежные страны и внесёт большой вклад в экономическое развитие области. Мы готовы поддержать каждого предпринимателя, стремящегося добросовестно трудиться на благо родины, изъявившего желание развивать производственный потенциал региона. Выражаем огромную благодарность главе хозяйства Мурату Абаевичу, открывшему новый завод", — сказал на открытии завода аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

На мероприятии руководитель ТОО "Абай-Даулет" Мурат Сарсенбаев, внесший свой вклад в открытие производства замороженного картофеля фри, был награжден почётной грамотой Кызылординской области, а сотрудники товарищества-благодарственными письмами акима области.

Товарищество "Абай Даулет" занимается не только производством риса, но и животноводством, производством мяса и овощеводством. На новом заводе фри будет производиться 300 килограммов продукции в час. На производстве трудоустроено 18 человек.

В регионе в рамках "Пула единых общенациональных проектов" и "Карты индустриализации", направленной на развитие обрабатывающей промышленности планируется реализация 46 проектов стоимостью 980 миллиардов тенге, отметили в акимате. В аграрной сфере открыты заводы по переработке риса, производству рыбной муки. До конца года будут запущены экспортно-ориентированная птицефабрика, овощехранилища и 3 рисоперерабатывающих завода.

Кроме того, начнётся работа молокоперерабатывающего цеха, завода по производству извести и сухих строительных смесей. Продукция завода позволит увеличить долю переработанной продукции региона, развивать пищевую промышленность, снизить безработицу.

В этом году в регион планируют привлечь инвестиции в размере 472 миллиардов тенге. Аким области отметил, что в регионе реализуются масштабные проекты в сфере предпринимательства. Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев в своём послании отметил необходимость системного развития производства, малого и среднего предпринимательства, предоставления равных возможностей всем посредством конкуренции.