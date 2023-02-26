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Застрявшие в Польше казахстанские фуры смогут проехать через Литву, передает BaigeNews.kz со ссылкой на комитет транспорта МИИР РК.

Сообщалось, что с 21 февраля на пограничном переходе Польша-Беларусь "Кукурики-Козловичи" введён запрет на передвижение определённого транспорта, в том числе казахстанского. Такие ограничения ввела польская сторона.

Переход "Кукурики-Козловичи" был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода "Бобровники-Берестовица". По данным комитета транспорта, на территории Польши скопились около 400 казахстанских фур.

Как заявили в комитете транспорта, проведены переговоры с польскими и литовскими уполномоченными органами в области транспорта для разрешения выезда казахстанских автомобилей. Также прошло заседание смешанной комиссии по вопросам автоперевозок с министерством транспорта и коммуникации Литвы, где был согласован вопрос проезда казахстанских автомобилей, находящихся в Польше, через территорию Литвы. Также установлена квота обмениваемых бланков разрешений на 2023 год для обеспечения грузоперевозок.

"На сегодняшний день литовской стороне представлен список казахстанских автотранспортных средств для обеспечения беспрепятственного пропуска по их территории", - заявили в комитете.