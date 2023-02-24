Казахстанским фурам перекрыли путь в Евросоюз через польскую границу

Фото: atameken.kz

Польша закрыла проезд грузового транспорта через свою границу, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Национальной палате предпринимателей "Атамекен".

"С 21 февраля текущего года, в 19.00 по Варшавскому времени запрещено движение грузовиков на пограничном переходе Польша-Беларусь "Кукурики-Козловичи". Указанный запрет не затрагивает транспортные средства, зарегистрированные в Республике Польша и странах – членах Европейского Союза, Европейской ассоциации свободной торговли (Eat), странах-членах соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарской Конфедерации", - говорится в сообщении.

Под новые ограничения попали и казахстанские перевозчики, которые везут экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий. П словам, директора департамента логистики и перевозок НПП "Атамекен" Мурата Амрина, переход "Кукурики-Козловичи" был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода "Бобровники-Берестовица".

"Это миллионные убытки. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находятся более 150 казахстанских автотранспортных средств, еще более ста - следуют в направлении Европейского союза. Логистика нарушена, происходит удорожание себестоимости перевозок", - сообщил Амрин.

Он также отметил, со стороны посольства Казахстана в адрес государственных органов Польши уже направлены ноты о необходимости снятия ограничений для отечественных перевозчиков.