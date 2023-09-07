  • 7 Сентября, 12:33
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Застолье Кудебаева в тюрьме прокомментировал председатель Сената

Сегодня, 11:45
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Сегодня, 11:45
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Фото: соцсети

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил, что комитет конституционного законодательства, судебной системы и правоохранительных органов верхней палаты Парламента также будет разбираться в этом вопросе, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"По этой ситуации проводятся соответствующие проверки. Эти факты показывают существующие проблемы, в этой сфере. У нас есть комитет конституционного законодательства, судебной системы и правоохранительных органов. Депутаты этого комитета пригласят руководителей и представителей уполномоченных госорганов и со своей стороны мы тоже будем разбираться в этом вопросе", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Сенате.

Ашимбаев напомнил, что сейчас КУИС проводит служебное расследование, и выразил уверенность, что нарушители закона будут наказаны.

"Есть закон, в соответствии с которым есть требования по содержанию осужденных лиц. Соответсвующие госорганы, которые отвечают за эту исполнительную систему, должны их полностью реализовывать. Какие-то факты, которые вы сейчас понимаете, означают что те или иные представители госорганов, работающие в этих структурах, закрывают глаза на закон и дают возможность, нарушая закон, какие-то хорошие условия обеспечивать заключенным. Это прямое нарушение закона. За такие действия эти лица будут привлекаться к ответственности, никто ее не избежит", - сказал он.

Сенатор добавил, что этот случай обнажил проблемы в структуре, на которые необходимо обратить внимание.

"С нашей стороны наш комитет и соответствующий тоже, если нужно будет, выедет в какие-то учреждения КУИС и также этими вопросами будем заниматься", - заключил спикер.

Напомним, соцсети облетело фото из колонии, где за богато накрытым столом сидит компания мужчин, среди которых можно узнать осужденного экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Скандальное фото прокомментировали в Комитете уголовно-исполнительной системы Казахстана. Позже КУИС начало служебное расследование по этому вопросу. 

Кудебаев был приговорён к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы по двум уголовным делам: о превышении власти во время январских событий 2022 года и о незаконном побеге из страны через Кыргызстан.

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