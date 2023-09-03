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Застолье в колонии: на скандальное фото Серика Кудебаева отреагировали в КУИС

Сегодня, 13:16
АВТОР
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социальные сети Сегодня, 13:16
Сегодня, 13:16
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Фото: социальные сети

Соцсети облетело фото из колонии, где за богато накрытым столом сидит компания мужчин, среди которых можно узнать осужденного на 10 лет экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Скандальное фото прокомментировали в Комитете уголовно-исполнительной системы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве отметили, что заключённые имеют право употреблять в пищу продукты, которые им передают родственники, если в посылке от родни нет ничего запрещённого, например алкоголя.

"Согласно правилам внутреннего распорядка утвержденных приказом МВД (№819 от 17.11.2014г.) осужденные, содержащиеся в учреждениях УИС, имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками. Они также имеют право употреблять пищу в специально отведённых помещениях отрядов в свободное время. Эти требования распространяются на все виды учреждений УИС", — отметили в ведомстве.

Уточняется, что и в этом случае осужденные учреждения №22 ДУИС по Восточно-Казахстанской области, где сделано фото, также получили от родственников готовые к употреблению продукты. 

"В ходе проверки запрещенных к употреблению продуктов не установлено (алкогольных напитков)", — уточнили в КУИС.

Однако к руководству колонии, откуда в соцсети просочилось скандальное фото, у ведомства вопросы всё же остались: например, откуда у заключённых телефон, на который снято застолье.

"В настоящий момент по факту использования осужденными мобильного телефона, а также перекрытия объектива камеры видеонаблюдения назначено служебное расследование", — отмечается в сообщении КУИС.

Напомним, бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был приговорён к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы по двум уголовным делам: о превышении власти во время январских событий 2022 года и о незаконном побеге из страны через Кыргызстан.

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