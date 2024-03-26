Защитная дамба не спасла от подтоплений жителей области Улытау
Сегодня, 21:11
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Сегодня, 21:11Сегодня, 21:11
95Фото: акимат области Улытау
Угроза подтопления домов возникла в селе Орынбай Жанааркинского района области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.
"В результате перелива через защитную дамбу талая вода пришла на расположенные возле домов сараи, они находятся в 1,5 километра от ферм. В сами дома вода не зашла. Расстояние между крестьянскими хозяйствами и селом Орынбай - около километра", - сообщили в акимате региона.
В администрации заверили, что в настоящее время опасности подтопления села нет. Приходящая вода впадает в реку Жаман Сарысу у въезда в село Орынбай.
Оперативная обстановка находится под контролем.
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