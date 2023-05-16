Защищённые паролем чаты появятся в WhatsApp

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В приложении WhatsApp для мобильных устройств появились закрытые чаты, которые защищены паролем или биометрией, передаёт BaigeNews.kz. О нововведении разработчики рассказали в блоге.

"После того как вы закроете чат, он будет перемещен с главного экрана в отдельную папку. Чтобы открыть её, потребуется ввести пароль устройства или сканировать биометрические данные, например отпечаток пальца. Кроме того, содержимое сообщений из закрытых чатов будет автоматически скрыто и в уведомлениях", - написали разработчики.

По их словам, функция может быть полезна в ситуации, "когда вы по какой-то причине передаете свой телефон близкому или любому другому человеку, и именно в этот момент вам приходит очень личное сообщение".