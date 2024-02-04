Зарабатывает как Головкин: аким ЗКО встретился с владельцем жеребца-миллионера Кабирхана

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев принял предпринимателя Тлека Муханбеткалиева, владельца знаменитого жеребца Кабирхана, победившего на престижном турнире Al Maktoum Challenge в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Нариман Турегалиев поздравил владельца знаменитого скакуна с победой в мировом турнире.

"Это победа всего Казахстана. Наш флаг в очередной раз поднялся на мировой арене, мы все гордимся этим достижением. Эта победа даст толчок развитию конного спорта в нашем регионе, в целом в стране", — сказал Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

Тлек Муханбеткалиев поблагодарил руководство области за поддержку развития конного спорта в регионе, отметив, что в этом году примет активное участие во всемирных играх кочевников.

Фото: акимат ЗКО

Напомним, Казахстанский скакун Кабирхан занял первое место на скачках в Дубае. Жеребец выиграл забег Al Maktoum Challenge Presented By Longines, в котором в общей сложности участвовало 12 породистых скакунов. Среди соперников Кабирхана были известные жеребцы Mimi Kakushi, Atletico El Culano, Clapton, First Constitution, Military Law.

В итоге казахстанский скакун завоевал главный приз в размере одного миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Кабирхан чистокровной английской породы. Конь родился в США, а осенью 2021 года его купили за 12 000 долларов для Алматинского ипподрома. Владельцу скакуна неоднократно поступали предложения из России продать Кабирхана за миллион долларов.

До Дубая знаменитый жеребец выиграл самые престижные скачки Казахстана и России. Известно, что в прошлом году приз Кабирхана за победу в одном турнире составил семь миллионов. Эксперты отмечали, что такие гонорары из казахстанских спортсменов ранее получал только Геннадий Головкин.