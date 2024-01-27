Зарабатывает как Головкин: конь из Казахстана выиграл скачки в Дубае

Казахстанский скакун Кабирхан снова выиграл скачки в Дубае, финишировав первым на втором этапе Al Maktoum Challenge, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шрёдингера".

Как отмечают эксперты, у Кабирхана пока стопроцентный показатель в этом сезоне: два этапа — две победы. На нём ездит 45-летний ирландский жокей Пэт Добсон, но весь в форме Казахстана.

Кабирхан чистокровной английской породы. Родился в США, а осенью 2021 года его купили за 12 000 долларов для Алматинского ипподрома.

Владеет Кабирханом бизнесмен Тлек Муканбеткалиев из Западно-Казахстанской области. Незадолго до второго этапа он рассказал о предложениях из России продать скакуна за миллион долларов. До Дубая Кабирхан выиграл самые престижные скачки Казахстана и России