Зарабатывает как Головкин: конь из Казахстана выиграл скачки в Дубае
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Казахстанский скакун Кабирхан снова выиграл скачки в Дубае, финишировав первым на втором этапе Al Maktoum Challenge, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шрёдингера".
Как отмечают эксперты, у Кабирхана пока стопроцентный показатель в этом сезоне: два этапа — две победы. На нём ездит 45-летний ирландский жокей Пэт Добсон, но весь в форме Казахстана.
Кабирхан чистокровной английской породы. Родился в США, а осенью 2021 года его купили за 12 000 долларов для Алматинского ипподрома.
Владеет Кабирханом бизнесмен Тлек Муканбеткалиев из Западно-Казахстанской области. Незадолго до второго этапа он рассказал о предложениях из России продать скакуна за миллион долларов. До Дубая Кабирхан выиграл самые престижные скачки Казахстана и России
"Кстати, Кабирхан принес миллион призовых - это 3 миллиона 680 тысяч дирхам. Еще Кабирхан квалифицировался на Dubai World Cup - последний этап Кубка мира, который проводит Управление по скачкам ОАЭ под председательством шейха Мансура (владелец футбольного "Манчестер Сити"). В прошлом году турнир проходил 27 марта, призовой фонд составил $12 миллион, а победитель получил $7 миллионов. Если что, на гонорар в $7 миллионов за один турнир из казахстанских спортсменов претендовал и получал только Геннадий Головкин", — отмечает Telegram-канал.
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