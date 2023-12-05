Запретят ли в Казахстане показ сериала "Слово пацана"
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Вопрос запрета российского сериала "Слово пацана" в Казахстане изучается. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.
"Много информации касательно этого сериала. Несколько заявлений было в самой Российской Федерации. Мы изучаем этот вопрос, пока преждевременных выводов делать не хотим. Наши министерства подключили несколько своих экспертов и экспертов министерства информации. Изучается вопрос. При необходимости решение будет принято, пока какого-то большого ажиотажа мы не видим", - сказал Нурбек.
Вопрос касательно российского сериала также прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев.
"Мы против всякого рода насилия. Поэтому, конечно, должна быть нулевая терпимость. Касаемо этого вопроса – идет изучение. Как я осведомлен, даже страна, где снимается сериал, рассматривает вопрос (запрещения – прим. редакции)", - сказал Бейсембаев.
К слову, как отметили главы ведомств, сериал они не смотрели.
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