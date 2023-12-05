  • 5 Декабря, 12:34
  • BAIGENEWS

Запретят ли в Казахстане показ сериала "Слово пацана"

Сегодня, 12:01
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
кадр из сериала Сегодня, 12:01
Сегодня, 12:01
102
Фото: кадр из сериала

Вопрос запрета российского сериала "Слово пацана" в Казахстане изучается. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Много информации касательно этого сериала. Несколько заявлений было в самой Российской Федерации. Мы изучаем этот вопрос, пока преждевременных выводов делать не хотим.  Наши министерства подключили несколько своих экспертов и экспертов министерства информации. Изучается вопрос. При необходимости решение будет принято, пока какого-то большого ажиотажа мы не видим", - сказал Нурбек.

Вопрос касательно российского сериала также прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев.

"Мы против всякого рода насилия. Поэтому, конечно, должна быть нулевая терпимость. Касаемо этого вопроса – идет изучение. Как я осведомлен, даже страна, где снимается сериал, рассматривает вопрос (запрещения – прим. редакции)", - сказал Бейсембаев.

К слову, как отметили главы ведомств, сериал они не смотрели.

Самое читаемое

Наверх