Запретят ли в Казахстане показ сериала "Слово пацана"

Вопрос запрета российского сериала "Слово пацана" в Казахстане изучается. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

"Много информации касательно этого сериала. Несколько заявлений было в самой Российской Федерации. Мы изучаем этот вопрос, пока преждевременных выводов делать не хотим. Наши министерства подключили несколько своих экспертов и экспертов министерства информации. Изучается вопрос. При необходимости решение будет принято, пока какого-то большого ажиотажа мы не видим", - сказал Нурбек.

Вопрос касательно российского сериала также прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев.

"Мы против всякого рода насилия. Поэтому, конечно, должна быть нулевая терпимость. Касаемо этого вопроса – идет изучение. Как я осведомлен, даже страна, где снимается сериал, рассматривает вопрос (запрещения – прим. редакции)", - сказал Бейсембаев.

К слову, как отметили главы ведомств, сериал они не смотрели.