Запретят ли самолёты Boeing MAX в Казахстане

В Комитете гражданской авиации прокомментировали ситуацию с запретом воздушных судов Boeing MAX в США, передаёт BaigeNews.kz.

Выяснилось, что в стране зарегистрировано всего пять самолётов такого типа. Однако все они с аварийными дверями выхода, а не люком выхода — как та модель воздушного судна, с которой произошло ЧП в полёте в США.

В КГА отметили, что в настоящее время Авиационная администрация Казахстана находится в контакте с эксплуатантами самолётов данного типа в встране, а также с Boeing и FAA для оценки необходимости принятия дальнейших мер.

"В Казахстане зарегистрировано 5 самолетов Boeing 737-9 MAX, и все они имеют действующие сертификаты лётной годности. FAA выпустило экстренную директиву по летной годности (2024-02-51). Директива летной годности автоматически распространяется на всех эксплуатантов B-737 MAX. Данная директива применима к воздушным судам модели B737-9 компании Boeing, сертифицированным в любой категории, с установленной аварийным люком выхода средней кабины. На данный момент эксплуатанты РК эксплуатируют ВС с аварийными дверями выхода (не аварийным люком выхода), соответственно директива не применима к данным воздушным судам", — говорится в сообщении КГА.

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США приостановило эксполуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9 после посадки лайнера с оторванным люком аварийного выхода в аэропорту Портленда. В воздухе у самолёта отвалилась часть корпуса, включающая в себя иллюминатор. По словам одного из пассажиров, образовавшая щель была шириной с холодильник, а на фотографиях из салона видно крупное пятно ночного неба рядом с креслами людей.