Дыра размером с холодильник: часть самолёта Boeing вывалилась прямо в полёте

Самолет Boeing 737 Max 9 совершил вынужденную посадку в американском штате Орегон после того, как в воздухе у него отвалилась часть корпуса, включая иллюминатор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

По словам одного из пассажиров, образовавшая щель была шириной с холодильник, а на фотографиях из салона видно крупное пятно ночного неба рядом с креслами людей.

Инцидент с фюзеляжем произошел на высоте примерно в пять километров. На борту пострадавшего самолета было 177 пассажиров и членов экипажа. По словам представителей компании-оператора Alaska Airlines, никто из них не пострадал.

Рейс 1282 Alaska Airlines вылетел из города Портленд, штат Орегон, направляясь в Калифорнию, но спустя 35 минут после взлета он вернулся в изначальный аэропорт.

Авиакомпания заверила общественность, что самолет приземлился благополучно и никто из находившихся на борту не пострадал.

Представители Alaska Airlines также заявили, что "временно" приостанавливают полеты всех 65 своих самолетов Boeing 737 Max 9 для проведения проверок.

В компании Boeing сообщили, что знают об аварии самолета Alaska Airlines и "работают над сбором дополнительной информации".

Американский национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) также расследует инцидент.

Пассажир Диего Мурильо рассказал местному телеканалу KPTV, что в салоне образовалась дыра "шириной с холодильник" и пассажиры услышали "очень громкий хлопок", когда сверху упали кислородные маски.

Он также сослался на других свидетелей, находившихся ближе к пострадавшему участку самолета, по словам которых, в том ряду находился ребенок. "С него сорвало рубашку, ее засосало в окно, а мать держала его, чтобы и сам он за ней не последовал", — рассказал пассажир.

На изображениях из салона самолета видно звездное небо в щели, где находился иллюминатор, и голый каркас от самого ближнего к нему кресла, оставшийся без обивки. По словам пассажиров, на этом месте никто не сидел.

Судя по фотографиям, зона повреждения находилась в задней трети самолета, за крылом и двигателями.

Объявляя о приостановке эксплуатации 65 своих самолетов Boeing 737 Max 9, генеральный директор Alaska Airlines Бен Миникуччи заявил: "Каждый самолет будет возвращен в эксплуатацию только после завершения полного технического обслуживания и проверок безопасности".

Миникуччи высоко оценил усилия шести членов экипажа самолета, который начал аварийное снижение с высоты 4876 м (16 000 футов), и выразил сочувствие всем пассажирам, находившимся на борту.

"Я всем сердцем сочувствую тем, кто был на этом рейсе. Я очень сожалею, что вы такое пережили (…) Я так благодарен за нашим пилотам и бортпроводникам за их реакцию", — сказал Миникуччи.

Пожар на борту: как экипаж безупречно эвакуировал пассажиров из горящего самолета

На опубликованной аудиозаписи слышно, как женщина-пилот просит авиадиспетчера о вынужденной посадке.

"Мы бы хотели бы спуститься ниже, если это возможно, — говорит она. — У нас чрезвычайная ситуация. У нас разгерметизация, нам нужно вернуться обратно. У нас 177 пассажиров".

Boeing 737 Max 9 называли "самым тщательно изученным транспортным самолетом в истории" после серии серьезных инцидентов, связанных с безопасностью полетов, и последовавших расследований.

В 2019 году власти многих стран мира ввели запрет на использование этих самолетов, после того как с ними произошли две крупные авиакатастрофы при похожих друг на друга обстоятельствах, которые унесли жизни 346 человек. Речь шла о недоработках программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS.

Запрет на полеты Boeing 737 Max начали снимать в 2021 году. По словам британского специалиста по авиации Джона Стрикленда, с тех пор у него были "высочайшие показатели безопасности".

Стрикленд подчеркивает, что инцидент с самолетом Alaska Airlines является отдельным вопросом.

"Хотя мы знаем мало подробностей о том, почему эта часть фюзеляжа отвалилась, эта [авария] не имеет ничего общего с теми случаями, из-за которых самолет был запрещен на 18 месяцев", — сказал он Би-би-си.

"Но вполне естественно, что Alaska Airlines решили действовать осторожно и заземлили свой самолетный парк. Посмотрим, что произойдет в ближайшие часы, и последуют ли от Boeing и американских властей какие-либо дополнительные директивы", — добавил Стрикленд.

Совсем недавно компания Boeing заявила, что планирует увеличить темпы поставок 737 MAX после устранения ошибки с поставками, которая потребовала от компании проведения длительных проверок, сообщает агентство Reuters.

По данным Boeing, клиентам было поставлено около 1300 самолетов 737 Max.

В прошлом месяце Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) призвало авиакомпании проверять модели Max на предмет возможного ослабления болта в системах управления рулем направления.