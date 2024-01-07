Эксплуатацию части самолётов Boeing 737 MAX 9 приостановили в США

В США приостановил эксплуатацию части Boeing 737 MAX 9 после случая с оторвавшимся корпусом во время полёта отрыва люка, передаёт BaigeNews.kz.

Федеральное управление гражданской авиации постановило приостановить эксплуатацию некоторых Boeing 737 MAX 9 после посадки лайнера с оторванным люком аварийного выхода в аэропорту Портленда.

"Решение затронет 171 самолет Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после посадки лайнера с оторванным люком аварийного выхода в аэропорту Портленда (штат Орегон)", — сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что временно приостановить полёты некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9, эксплуатируемых авиакомпаниями США или на территории США.

Планируется немедленно проверить отдельные самолеты, прежде чем их снова допустят к полетам.