Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов

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Министр юстиции Азамат Ескараев на брифинге СЦК заявил, что правительство столкнулось с проблемами по выплате алиментов. Из-за долгов около семи тысяч человек имеют запрет на выезд из страны, передает BaigeNews.kz.

"Мы ведем активную работу с должниками по алиментам, около семи тысяч человек имеют запрет на выезд из страны. Через приложение "Smart ukimet" мы решаем возникшие проблемы", - пояснил министр Ескараев.

Если долг по алиментам превысит 250 МРП, то государство вправе лишать гражданина права на пользования водительскими правами, лицензии на осуществление деятельности и другое.

Ранее "BaigeNews" публиковал аналитический материал на тему, почему казахстанцы отказываются платить алименты на своих детей.