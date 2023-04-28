Алименты: почему отцы "отворачиваются" от своих детей, и что делать матерям

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Не платит алименты, убегает от частных судебных исполнителей или скрывает свои реальные доходы — с такими проблемами зачастую сталкиваются женщины с детьми после расторжения официального брака. По данным региональной палаты частных судебных исполнителей, ежегодно около 6% алиментных дел становятся или уже являются проблемными, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

У Жансаи Жанибеккызы, имя которой мы изменили по её просьбе, трое несовершеннолетних детей. Замуж женщина вышла в 19 лет, говорит, изначально в семье было согласие и любовь, но затем бывший муж начал ей изменять. Женщина терпела несколько лет, но затем решила подать на развод. Первое время бывший супруг исправно платил алименты, но затем перестал.

"Сначала муж платил деньги, плюс помогал финансово, всё таки у нас трое детей, они растут, нужно обеспечить их качественными продуктами, хорошей одеждой, водить в развивающие центры. Но затем он решил, что, мол, слишком много денег мне даёт, и сначала платил только алименты, а затем перестал их платить совсем. Я пыталась с ним поговорить, говорила, ведь это твои родные дети, но он сказал, буду кормить и одевать их только когда они будут у меня, то есть в выходные, и то он забирал их не каждую неделю. А остальное время, мол, делай что хочешь. А я работать только начала, было очень тяжело. Я не знаю, как он жил всё это время, не думал ли о том, что иногда мне было нечем кормить детей, ведь надо было оплачивать за квартиру, которую мы снимали, коммунальные расходы, а в итоге оставалось совсем немного. Я занимала у знакомых, но потом приходилось отдавать долги, и опять по кругу. Сейчас я обратилась к частных судебным исполнителям, мы пытаемся заставить супруга платить алименты. Он нигде официально не работает, только по найму, получает зарплату на руки, нормально живёт. А дети страдают", - говорит Жансая.

По словам юристов, женщина может взыскать алименты со своего бывшего супруга несколькими способами. Во-первых, можно обратиться к нотариусу.

"Есть такая возможность у нотариуса заключить соглашение об уплате алиментов. Надо этот путь женщине знать, чтобы она предложила это мужчине, потому что не каждому будет приятно, что у него будет исполнительный лист, судебный исполнитель, на работу ему придёт исполнительный лист, чтобы у него с зарплаты определённый процент удержали и перечисляли. Я из практики знаю, что многие не хотят этих проблем. И, чтобы этих проблем не было, женщина должна предложить, пойдём к нотариусу, договоримся, вот такую сумму ты будешь платить, даже если это больше чем установленные на одного ребенка 25%, на двух 33,3%. У нотариусов в соглашении стороны договариваются на конкретную сумму, и, если это устраивает обе стороны, заключается соглашение. Это первый вариант. Если нет, тогда остаётся суд", - говорит юрист Сергей Уткин.

По словам правозащитника, судебный процесс может занять всего несколько дней, правда, это лишь в том случае, если мужчина не оспаривает решение суда.

"Если мужчина оспаривает, есть спор, то может пройти месяц а то и два, но в суде установят, какой процент от дохода должен платить мужчина. Есть, конечно, и исключения, когда суд может установить денежную сумму какую-то или привязать сумму выплаты к месячному расчетному показателю, это бывает в том случае, когда у супруга непостоянные какие-то доходы, разные, например, если он сегодня 100 тысяч заработал, а завтра миллион в месяц, а бывает что ничего не заработал, а ребёнок каждый день кушать просит. И женщина всё это доносит суду, чтобы там установили не процент от дохода, а определённую денежную сумму. У меня были такие случаи, когда суд соглашался, и выносил столько-то МРП", - говорит правозащитник.

Если же бывший супруг избегает уплаты алиментов, после суда, на основании решения, в дело вступает частный судебный исполнитель. Именно он работает и занимается розыском неплательщика, арестовывает карточки, запрещает выезд за границу, может даже водительское удостоверение приостановить.

"Он его заблокирует со всех сторон, кроме того есть ответственность, административная и уголовная. Надо этот механизм запускать. И обязательно интересоваться судебным исполнителем. У женщины, в исполнительном производстве её называют взыскатель, есть право знакомиться с материалами исполнительного производства, снимать копии, быть полностью в курсе как судебный исполнитель работает, где ищет должника, какие меры применил или не применил. Также у взыскателя есть право подавать ходатайство, чтобы частный судебный исполнитель применял какие-то дополнительные меры. Она должна теребить судоисполнителя, писать официальные ходатайства, если не получается, жалобы писать, вплоть до суда доходить. Бывает что это не помогает, вроде ищут, а найти не могут. Тогда женщина сама должна искать, у нас нет частных детективов, но как может, пусть помогает судебному исполнителю", - говорит Сергей Уткин.

Но бывает, что мужчина не скрывается от уплаты алиментов, не избегает встреч с частными судебными исполнителями, но скрывает свои реальные доходы, устанавливая себе минимальную заработную плату. Сейчас она составляет порядка 70 тысяч тенге.

"Мужчина, так сказать приближённый к менеджменту, может сказать, давайте установим мне минимальную зарплату, 70 тысяч, буду я ей 25% платить, и пусть подавится своими копейками. Вот тут уже тяжело действительно, потому что судебный исполнитель ничего не может сделать, он не индивидуальный предприниматель, не учредитель, дивиденды ему не платят, других доходов официальных нет. Если есть доказательства, какие-то, что у него есть дополнительные доходы, то нужно подать ходатайство судебному исполнителю, чтобы тот получил санкцию суда и посмотрел выписку из счёта должника. И "левые" платежи, если они через карточки идут, будет видно. Это будет основанием для обращения в суд, для изменения порядка и способа исполнения, либо чтобы изменить и установить вместо процента твёрдую денежную сумму. Но у нас и коррупцию никто не отменял, если вас не устраивает работа ЧСИ, то надо менять частного судебного исполнителя, у взыскателя есть право отказаться от одного частного судебного исполнителя и перейти к другому, жалобы на него писать, в суд на него можно подать, к юристу обратиться", - говорит правозащитник.

Как рассказали в региональной палате частных судебных исполнителей, на данный момент на исполнении находится около 250 тысяч документов о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей. В среднем у каждого частного судебного исполнителя находится на исполнении по 120 дел о взыскании алиментов. В основном должниками по алиментным делам являются мужчины, но есть случаи, когда алименты должны платить женщины. Если дети остаются с отцом, тогда уже не мужчина, а наоборот, мать детей обязана платить алименты. На практике встречаются ситуации, когда и женщины уклонялись от выплаты алиментов.

"Так, в Костанайской области был вынесен приговор в отношении женщины-должника, суд приговорил её к ограничению свободы на один год. Следует отметить, что содержание ребёнка - это право и обязанность обоих родителей. Задача судебного исполнителя принять меры, предусмотренные его полномочиями, для понуждения должника выплачивать алименты, осуществлять контроль удержаний с доходов должника и принимать меры по привлечению должника к ответственности, если последний уклоняется от выполнения требований судебного акта", - рассказал заместитель председателя региональной палаты частных судебных исполнителей Галымбек Смагулов.

Судебные исполнители наделены правовыми инструментами как арест и реализация имущества, запрещение должнику совершать определенные действия, а также обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Все эти меры, являются рычагом воздействия на тех, кто не желает платить алименты добровольно. При этом, как отметили в региональной палате ЧСИ, исполняемость алиментов лишь на 10% зависит от судебного исполнителя, и на 90% от положения самого должника. Если должник трудоустроен, есть имущество, доходы, то взыскание алиментов особых проблем не вызывает, алименты принудительно удерживаются с места его работы. На сегодня, таким образом, исполняются около 94% всех алиментных дел.

"Наибольшее количество проблемных алиментов приходится как правило на крупные города — Астану, Алматы, а также на Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую и Жамбылскую области. Проблемные алименты – это когда у должника нет постоянного места работы, нет доходов и зарегистрированного имущества, на которое можно обратить взыскание. Есть и такие, кто неофициально подрабатывают и скрывают свои доходы. В отдельных случаях между бывшими супругами неприязненные, конфликтные отношения, должник считает, что деньги будут тратиться не по назначению, взыскатель не даёт должнику видеться с детьми и др. Такие должники принципиально не хотят платить, и при отсутствии постоянной работы и имущества заставить их платить крайне сложно. Но основная причина все-таки в том, что большинство сторон по проблемным алиментам не имеют постоянных доходов и имущества. Разводятся, как правило, не от хорошей жизни, и одна из причин разводов - это социальная составляющая. В связи с последствиями пандемии Covid-19 количество таких проблемных дел увеличилось, многие люди потеряли работу", - рассказали в палате.

В региональной палате частных судебных исполнителей рассказали несколько историй, когда должники скрывали свои реальные доходы. Так, житель Алматы в течение трёх лет на двоих детей выплачивал алименты в размере 150 тысяч тенге, неплохую сумму. Помимо продуктов питания, можно приобрести кое-какие вещи детям и даже оплатить кружки по интересам. Тем не менее, неизвестно, сколько времени платил бы папа, не выяви судебный исполнитель реальный доход должника. А сумма, которую утаил отец равна стоимости однокомнатной квартиры в Астане - 24 с лишним миллиона тенге. Выявил нарушение алматинский частный судебный исполнитель, направив запросы в ЕНПФ и несколько организаций, где последние три года работал должник. Законодательно алименты на двоих детей выплачиваются в размере 33% от всех видов заработка. После наложения ареста на имущество должника, мужчина погасил долг. В дальнейшем он обязался сообщать ЧСИ об изменении места работы и появлении новых источников дохода.

"Индира Бейсебаева, одна из первых ЧСИ в Алматинской области, применившая малоизвестный рычаг воздействия на должника по алиментам. По предложению старшего прокурора Карасайского района Каната Жолаушы она направила запрос в букмекерские конторы и, работающие по мобильным приложениям службы такси предоставить информацию о должниках. Была вероятность, что должники нигде официально не работающие, могут зарабатывать в службах такси, имея лишь страховой полис либо проводить время в букмекерских конторах, открывать там счета и хранить выигрышные деньги. Месяц назад один из должников пришёл к Индире с намерением погасить четырёхмиллионный долг перед ребенком и погасил его. Не потому, что стало совестно, а потому, что ему отказала в работе служба такси, получившая письмо ЧСИ, а у должника есть вторая семья, есть дети, которых надо кормить", - рассказали в палате.

Небывалый случай взыскания в истории частного судебного исполнения произошёл в Актобе. Долг в 1 млн 396 тысяч тенге за алиментщика погасил его руководитель, чтобы отправить сотрудника в заграничную командировку. По данным ЧСИ, у кого находится алиментное дело, должник работает механиком в компании, чья деятельность связана с сельским хозяйством.

Неработающих должников по алиментам пытаются трудоустроить, так, на местах совместно с органами юстиции, прокуратуры, центрами занятости проводятся акции "Ярмарка вакансий". Судебные исполнители вручают неработающим должникам предложения об обращении в центры занятости, в некоторых случаях ведут их туда чуть ли не за ручки, говорят специалисты. Должникам официально предлагают вакансии в зависимости от их квалификации. Человек приходит, ему подбирают работу, если устраивает заработная плата, то человек уже работает по договору, а на работе в свою очередь удерживают с зарплаты определенную сумму. В результате должник работает, а алименты удерживают.

"Механизм трудоустройства должников эффективен, если сами должники хотят работать, но по каким-то причинам не могут найти работу. Но если должник принципиально не хочет работать, заставить его работать мы не можем. Конституция допускает принудительный труд только в двух случаях, в военное время и за уголовный проступок. Частные судебные исполнители по закону не обязаны трудоустраивать должников, проводить акции, оказывать помощь. Тем не менее, эта работа проводится, потому, что именно судебные исполнители контактируют со сторонами, видят как они живут, в каких условиях, пропускают через себя их жизненные ситуации и как никто знают об этой проблеме. Можно сказать, что это социальная нагрузка, и ответственность, которую несут ЧСИ. Такая работа проводится на постоянной основе", - говорит Галымбек Смагулов.

Для повышения эффективности работы по алиментам, в ряде регионов созданы и работают специализированные алиментные конторы частных судебных исполнителей. В последние годы, совместно с Министерством юстиции разработан и принят ряд законодательных изменений, направленных на улучшение работы по алиментным делам. Так, приняты законодательные поправки, предусматривающие усиление ответственности ЧСИ по социальным категориям дел. Теперь если ЧСИ допускает бездействие в течение месяца по алиментному делу, за это он лишается лицензии.

"Некоторые должники в ходе привлечения его к уголовной ответственности осознают последствия и необходимость оплаты алиментов. Но следует понимать, что ребёнку лучше не станет, если его отца – неплательщика посадить в тюрьму, алименты от этого платиться не станут. Привлечение к ответственности - это крайняя мера, которая должна приниматься в отношении злостных неплательщиков, если есть факты уклонения. Перечень должников по алиментам представляет собой своего рода срез общества, со всеми его крайними проявлениями, проблемами, где есть и добропорядочные, безответственные, материально обеспеченные и перебивающиеся случайными заработками, неустроенные. Все таки, проблема невыплаты алиментов гораздо шире и лежит в плоскости социальной. Это общегосударственная проблема, которая на сегодня просто переложена на плечи ЧСИ. Решение её надо рассматривать не в плоскости только исполнительного производства, а гораздо шире, с позиции сегодняшних социальных проблем общества", - говорит Галымбек Смагулов.

Поэтому, говорит заместитель председателя региональной палаты частных судебных исполнителей, обсуждаемая сегодня идея создания "Государственного алиментного фонда" очень актуальна. Это идея не новая, вопрос ранее неоднократно поднимался, были даже соответствующие законодательные поправки, которые обсуждались в Мажилисе Парламента. Но, как новшество, требующее бюджетных расходов государства, эти поправки не были поддержаны.

"Говоря простым языком, ребёнку надо кушать сейчас, развиваться сейчас, эти расходы невозможно отложить. Очень важно правильно организовать работу такого государственного фонда. Должны быть чёткие основания и условия выделения денег. Наверно должен быть механизм, обеспечивающий целевое использование денег. Работа такого фонда не должна формировать у сторон иждевенческий настрой, а должна носить поддерживающий характер. Поэтому, возможно это должны быть возвратные деньги, которые впоследствии после достижения ребенком совершеннолетия и прекращения алиментных платежей должны взыскиваться с должника в пользу государственного фонда", - говорит Галымбек Смагулов.

По словам психолога, Германа Владимирова, отсутствие материальной поддержки со стороны отца - большая нагрузка как для женщины, так и для ребенка. Кроме того, физическое отсутствие отца в жизни ребенка - большая психологическая травма для ребенка.

"Отсутствие мужчины в процессе воспитания детей на самом деле грустная ситуация, и она определяется не только материальной поддержкой, хотя и она на самом деле важна. Любой адекватный мужчина будет платить не только те алименты, которые ему присудили, но и стараться поддерживать финансово дополнительно. Даже если мужчина находится в разводе, необходимость присутствия в воспитании ребенка очень важна и очень весома, независимо от того кто это - мальчик или девочка, в зону компетенции мужчины входит социализация ребенка. Именно благодаря отцу ребенок знакомится с этим миром, мама даёт любовь, даёт опеку, а папа все-таки ответственен в том, что он даёт общение с миром. Если отца нет, если отец не присутствует в воспитании ребенка, то это очень плохо", - говорит Герман Владимиров, психолог.

По словам юристов, женщина должна обращаться за взысканием алиментов. Хотя бы для потому, что родитель, если он станет нетрудоспособным, может подать на алименты на своих детей. Единственное исключение — лишение родительских прав. Правозащитники говорят, это серьёзная процедура которую проводят через суд, но если должник является злостным неплательщиком, который бросил своих детей без средств к существованию, это одно из оснований лишить его родительских прав.