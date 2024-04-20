Запертую в квартире пожилую пару спасли во время пожара полицейские в Атырау
Сегодня, 20:22
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Сегодня, 20:22Сегодня, 20:22
169Фото: ДП Атырауской области
Из-за пожара в Атырау полицейским пришлось эвакуировать жителей многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
20 апреля около 17:50 патрульные заметили возгорание в многоквартирном доме и сразу же попытались помочь жителям.
"Полицейские за 10 минут эвакуировали из многоэтажки 60 человек. Также стражи порядка взломали дверь в одной из квартир, где оказались запертыми двое пожилых людей. Их вывели в безопасное место", — говорится в сообщении.
Пострадавших нет.
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