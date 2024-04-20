Запертую в квартире пожилую пару спасли во время пожара полицейские в Атырау

Из-за пожара в Атырау полицейским пришлось эвакуировать жителей многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

20 апреля около 17:50 патрульные заметили возгорание в многоквартирном доме и сразу же попытались помочь жителям.

"Полицейские за 10 минут эвакуировали из многоэтажки 60 человек. Также стражи порядка взломали дверь в одной из квартир, где оказались запертыми двое пожилых людей. Их вывели в безопасное место", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.