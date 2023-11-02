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Заперли в квартире и вымогали 20 млн тенге: преступников осудили в области Улытау

Вчера, 19:48
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Вчера, 19:48
Вчера, 19:48
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Группу вымогателей, требовавших у предпринимателя 20 миллионов тенге, осудили в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Сатпаева с заявлением обратился 36-летний мужчина. Он сообщил, что неизвестные лица, обманом заманив его в квартиру, с применением насилия вымогали деньги.

По факту начали досудебное расследование по статье 194 УК РК - “Вымогательство в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере” и статье 192 УК РК - “Разбой”.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали мужчин в возрасте 43 и 27 лет, а также 31-летнюю женщину. Следствием установлено, что злоумышленники распределили роли. Женщина, инсценируя случайное знакомство, пригласила потерпевшего на квартиру, где соучастниками была организована засада. Надев маски и перчатки, они напали на жертву, связали его, с применением насилия, требовали 20 миллионов тенге.

Не достигнув результата, вымогатели вытащили из барсетки потерпевшего 70 тысяч тенге и скрылись с места преступления.

Приговором межрайонного специализированного суда по уголовным делам области Ұлытау мужчины приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы, женщина к 7 годам заключения.

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