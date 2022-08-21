Заморозки сохраняются в ряде регионов Казахстана

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На большей части Казахстана 21 августа сохранится погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Лишь на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. Днём в горных районах юго-востока республики ожидается град. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, северо-западе, востоке, в центре – туман. Ночью на севере, востоке, в центре на поверхности почвы сохраняются заморозки до 2 градусов, днём на юго-западе ожидается пыльная буря.

В Кызылординской, на юге, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днём 19-21 тепла.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днём 19-21 тепла.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днём 25-27 тепла.