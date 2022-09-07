Заморозки ожидают в трёх областях Казахстана

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Какой будет погода в Казахстане 8 сентября, рассказали синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, западе, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами. На остальной территории РК сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидается усиление ветра, на юге - шквал, на севере, северо-западе – ночью и утром туман", - говорится в прогнозе.

Ночью на северо-западе Акмолинской, на севере, западе Костанайской, на севере Актюбинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

Днём на большей части Жетысуской и Алматинской областей сохраняется сильная жара.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской, на юге и востоке Абайской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на юге Атырауской областей - чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области - высокая пожарная опасность.

В Нур-Султане синоптики прогнозируют переменную облачность, погоду без осадков. Ветер западный, юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 4-6 градусов, днём - 16-18 градусов.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут ночью 21-23, днём 31-33 градуса.

В Шымкенте будет переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19-21, днем 29-31 тепла.