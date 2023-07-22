Замакима Шымкента арестовали на два месяца

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Подозреваемому в коррупции заместителю акима Шымкента Максуту Исахову избрали меру пресечения, передаёт BaigeNews.kz.

"21 июля Специализированным следственным судом города Шымкента в отношении заместителя акима Шымкента М.Исахова избрана мера пресечения арест на 2 месяца. Как ранее сообщалось сотрудниками КНБ М.Исахов был задержан за коррупцию", — говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Напомним, 20 июля стало известно о задержании заместителя акима Шымкента Максута Исахова. Его подозревают в коррупции, подробности в интересах следствия не разглашаются.

Заместителем акима Шымкента Максут Исахов стал в феврале 2020 года.