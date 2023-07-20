Задержан заместитель акима Шымкента Максут Исахов - КНБ

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Шымкентский чиновник подозревается в коррупции.

Заместителя акима Шымкента Максута Исахова задержали, передаёт Baigenews.kz.

О задержании чиновника сообщили в КНБ.

20 июля 2023 года Комитетом национальной безопасности при координации прокуратуры по подозрению в коррупции задержан заместитель акима города Шымкент Максут Исахов.

По данному факту осуществляется досудебное расследование и проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Заместителем акима Шымкента Максут Исахов стал в феврале 2020 года. Трудовой путь начал в органах внутренних дел. В разные годы работал в компании "Қазақстан темір жолы".

Был заместителем руководителя аппарата акима ВКО, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО, заместителем акима Усть-Каменогорска.

Был заместителем председателя Комитета государственных закупок. Занимал должность руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Алматы, руководителя управления энергетики и ЖКХ Алматы.

Также занимал должность государственного инспектора в администрации президента.