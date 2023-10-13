Закрывающиеся кабинки появятся в туалетах казахстанских школ

В Казахстане на фоне жалоб родителей, обеспокоенных случаями насилия в школах, намерены изменить санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования, передаёт BaigeNews.kz.

На портале "Открытые НПА" опубликован проект поправок в приказ от 5 августа 2021 года "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования". В ряде пунктов документа предлагается внести следующие изменения.

"В санитарных узлах объектов образования устанавливать унитазы, умывальные раковины, средства для мытья и сушки рук, туалетную бумагу, держатели для туалетной бумаги, урны для сбора мусора. Для предшкольных классов объектов устанавливаются детские унитазы. Унитазы для обучающихся и воспитанников размещаются в закрытых кабинах с закрывающимися дверьми", — указывается в сообщении.

Также отмечается, что установка и потребность в санитарных приборах для маломобильных групп населения нормируется в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Контроль за исполнением приказа возлагается на курирующего вице-министра здравоохранения РК.

Ранее мама первоклассника рассказала об изнасиловании её сына в Международной школе Алматы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В то же время полиция ещё не сообщила о подозреваемых.

В комитете по охране прав детей отметили важность сохранения конфиденциальности данных пострадавшего ребёнка.