Мать заявила об изнасиловании сына-первоклассника в элитной школе Алматы

В социальных сетях появилось шокирующее видео, где женщина со слезами на глазах рассказывает о трагедии, которая произошла с её сыном-первоклассником в одной из международных школ в Алматы. По словам женщины, он пришёл домой с порванными брюками, после чего мама вместе со старшей сестрой осмотрели мальчика и поняли, что кто-то надругался над ребёнком, передаёт BaigeNews.kz.

Мальчик не смог рассказать матери, как это произошло. Сейчас с ребёнком работает психолог.

"12 сентября сын вышел из школы с порванными штанами, а 13-го числа, когда я решила их зашить, увидела, что у него надеты трусики наизнанку, на которых виднелись белёсые выделения", — заявила женщина.

Она добавила, что сейчас мальчик проходит курс лечения у психолога.

Как прокомментировали в департаменте полиции Алматы, правоохранители начали досудебное расследование по статье 121 части 3 УК РК и назначили соответствующие экспертизы.