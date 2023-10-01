Мать заявила об изнасиловании сына-первоклассника в элитной школе Алматы
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В социальных сетях появилось шокирующее видео, где женщина со слезами на глазах рассказывает о трагедии, которая произошла с её сыном-первоклассником в одной из международных школ в Алматы. По словам женщины, он пришёл домой с порванными брюками, после чего мама вместе со старшей сестрой осмотрели мальчика и поняли, что кто-то надругался над ребёнком, передаёт BaigeNews.kz.
Мальчик не смог рассказать матери, как это произошло. Сейчас с ребёнком работает психолог.
"12 сентября сын вышел из школы с порванными штанами, а 13-го числа, когда я решила их зашить, увидела, что у него надеты трусики наизнанку, на которых виднелись белёсые выделения", — заявила женщина.
Она добавила, что сейчас мальчик проходит курс лечения у психолога.
Как прокомментировали в департаменте полиции Алматы, правоохранители начали досудебное расследование по статье 121 части 3 УК РК и назначили соответствующие экспертизы.
"Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств дела. Ход расследования находится на особом контроле", — сообщил первый заместитель начальника ДП Алматы Нурлан Алмасбеков.
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