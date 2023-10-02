Изнасилование первоклассника в Алматы: в Минпросвещения сделали заявление
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В министерстве просвещения заявили, что ситуация находится на контроле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения РК.
"По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле комитета и правоохранительных органов. Председатель комитета по охране прав детей на связи с матерью пострадавшего ребёнка, а также с руководством международной школы. Семье предложена помощь", — говорится в сообщении.
В комитете по охране прав детей отметили важность сохранения конфиденциальности данных пострадавшего ребёнка.
Ранее сообщалось, в социальных сетях появилось шокирующее видео, где женщина со слезами на глазах рассказывает о трагедии, которая произошла с её сыном-первоклассником в одной из международных школ в Алматы. По словам женщины, он пришёл домой с порванными брюками, после чего мама вместе со старшей сестрой осмотрели мальчика и поняли, что кто-то надругался над ребёнком.
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