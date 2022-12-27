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Лента новостей

president.kg Сегодня, 10:31
192
Сегодня, 10:31
192
Фото: president.kg

Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев

Сотрудники Антикоррупционной службы по Алматинской области задержали экс-акима Жамбылской области и главу ГУ "Казселезащита" Карима Кокрекбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Кокрекбаеву инкриминируют получение взятки в размере 800 тысяч долларов.

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#Карим Кокребаев #взятка
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:31
192
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