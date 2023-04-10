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susanin.news Сегодня, 09:08
119
Сегодня, 09:08
119
Фото: susanin.news

Заболеваемость коронавирусом в Казахстане пошла на спад

В Минздраве сообщили, что число заразившихся за сутки COVID-19 составило 29 человек, передаёт BaigeNews.kz. Накануне КВИ лабораторно подтвердили у 50 казахстанцев.

Так, на 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 911 человек (–1 733+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 178 пациентов, на амбулаторном лечении 1 733 пациента.

В тяжёлом состоянии из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся три пациентa.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предположил, что пандемия коронавируса завершится в 2023 году.

 
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Сегодня, 09:08
119
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