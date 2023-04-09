50 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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Минздрав обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

За минувшие сутки коронавирусом заразились 50 казахстанцев, днём ранее речь шла о 83 заболевших в сутки.

По состоянию на 9 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 894 человека, из них в стационарах находятся 180 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 714.

В тяжёлом состоянии – трое пациентов и ни одного на аппарате ИВЛ.