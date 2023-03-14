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Глава ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 завершится в 2023 году
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и будет отменён режим международной чрезвычайной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу организации.
"Я уверен, что в какой-то момент в этому году мы сможем сказать, что COVID-19 завершился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", — сказал Гебрейесус при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение.
Он также подчеркнул, что впервые после начала пандемии еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем когда ВОЗ впервые использовала слово "пандемия" применительно к COVID-19.
Напомним, что 31 декабря 2019 года Китай сообщил ВОЗ о первых случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем, 3 января сообщалось уже о 44 случаях пневмонии в городе Ухань. Патоген оказался новым коронавирусом (ныне известным как SARS-CoV-2, ранее - под временным названием 2019-nCoV). До этого его не обнаруживали в человеческой популяции.
ВОЗ объявила о пандемии 11 марта 2020 года.
Жертвами коронавируса в мире за годы пандемии стал почти семь миллионов человек. Всего коронавирусом переболели около 700 миллионов человек по всему миру.
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