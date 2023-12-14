За взятку полицейским осудили семь человек в Астане
Сегодня, 09:57
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Сегодня, 09:57Сегодня, 09:57
44Фото: Baigenews.kz
В Астане за покушение на дачу взятки сотрудникам дорожной полиции осуждены семь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.
"В текущем году осуждены 7 водителей, которые во избежание административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, покушались на дачу взятку сотрудникам дорожной полиции", - говорится в сообщении.
В прокуратуре напомнили, что в Казахстане предусматриваются штрафы в размере от двадцатикратной суммы взятки до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.