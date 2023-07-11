- Рейс FlyArystan из Уральска в Алматы перенесли на 12 часов 00:18 100
- Это специально обученные люди - Дина Тансари о том, как женщин вербуют в сексуальное рабство 11.07.2023 219
- За разлитую серную кислоту предприниматель заплатит штраф в 2 млн тенге 11.07.2023 229
- Мошенник сдавал приезжим несуществующие квартиры в Астане 11.07.2023 323
- Врачи рассказали, как обезопасить себя от "летних" инфекций 11.07.2023 319
- Мужчина и восьмилетняя девочка погибли в пожаре в Темиртау 11.07.2023 379
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 419
- 26 лошадей погибли от удара молнии в Жамбылской области 11.07.2023 422
- Какой будет погода 12 июля в Казахстане 11.07.2023 427
- Подростков наградили за помощь в задержании грабителя в Костанае 11.07.2023 447
- Нефти нет: КазМунайГаз закроет совместный с Лукойлом проект "Женис" 11.07.2023 462
- Суд признал Закон "О возврате государству незаконно приобретённых активов" соответствующим Конституции 11.07.2023 385
- Члена ОПГ из Казахстана задержали в Бишкеке 11.07.2023 458
- Мост через Есентай в Алматы расширят до восьми полос 11.07.2023 488
- Прививать или нет: врачи рассказали правду об обязательных прививках 11.07.2023 499
- 830 гектаров камыша сгорело в Атырауской области 11.07.2023 381
- Профессиональный и массовый спорт: как финансируется Sport Qory 11.07.2023 387
- Избиение мужчины с ребёнком в ТРЦ Астаны прокомментировали в полиции 11.07.2023 734
- Тело пропавшего туриста нашли спустя восемь дней в Туркестанской области 11.07.2023 632
- Дизайнер из Петропавловска представила коллекцию на неделе моды в Париже 11.07.2023 577
- Узнать за 5 минут: кто и как охраняет леса Казахстана 11.07.2023 438
- Вице-министр по ЧС подал рапорт об отставке после критики Токаева 11.07.2023 376
- Токаеву рассказали о продовольственной безопасности Астаны 11.07.2023 544
- Приговор участникам нападения на аэропорт вынесли в Алматы 11.07.2023 642
- Ернар Лазар получил должность в администрации президента Казахстана 11.07.2023 434
- Розе Рымбаевой неожиданно подарили автомобиль 11.07.2023 2463
- 250 казахстанских компаний представили продукцию на выставке в Екатеринбурге 11.07.2023 524
- У больницы появились долги: в управздраве Шымкента рассказали, почему уволили трансплантолога 11.07.2023 764
- КНБ проводит досудебную проверку по павлодарскому нефтезаводу 11.07.2023 917
- Вдвое сократилось количество букмекерских контор в Казахстане 11.07.2023 516
- "Я решил, что больше не буду оперировать" - известный трансплантолог сделал громкое заявление и уволился с работы 11.07.2023 5626
- Второй раз за лето закроют на ремонт одну из оживлённых магистралей столицы 11.07.2023 474
- В Астане проходит международный шахматный фестиваль в честь 25-летия столицы 11.07.2023 598
- Токаев заявил о недальновидности и бездействии властей Астаны 11.07.2023 490
- В каких районах столицы вместо ЖК построят скверы и школы 11.07.2023 610
- В МИИР утвердили стоимость проезда по БАКАД 11.07.2023 559
- Турнир проходил по категории "Дальность": зэки состязались в запуске бумажных самолетиков 11.07.2023 616
- На казахстанские банкноты вернут подпись главы Нацбанка 11.07.2023 516
- На грани банкротства: Почти на 20% сократились площади промышленных теплиц в Казахстане 11.07.2023 546
- Смертельное ДТП у столба LRT: водитель был трезв 11.07.2023 571
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 504
- Из-за ветра почти на сутки без света в Уральске остались жители двух тысяч домов 11.07.2023 446
- Адское потепление: казахстанцы пишут, что 50-градусная жара продлится месяц 11.07.2023 840
- Какие вещи нельзя брать в поезд: памятка пассажирам 11.07.2023 726
- В Казахстане изменили границы трёх областей 11.07.2023 758
- Павлодарцы готовятся к самой сильной в истории региона жаре 11.07.2023 675
- Как наказали костанайских полицейских, подозреваемых в торговле наркотиков 11.07.2023 577
- Вооружённых участников ОПГ задержали в Алматы во время спецоперации КНБ 11.07.2023 893
- Для уничтожения саранчи в Костанайскую область везут дополнительные препараты 11.07.2023 569
- Умер "генерал" казахстанской экономики Сайлау Байзаков 11.07.2023 769
- Арестован глава дирекции развития спорта по олимпийским видам акимата Астаны 11.07.2023 1016
- Назначен новый глава комитета торговли МТИ РК 11.07.2023 559
- Какой эффект даст новый закон об онлайн-рекламе, пояснил Дархан Кадырали 11.07.2023 564
- Онс Жабер хочет взять реванш у Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона 11.07.2023 744
- Снег выпал в Южной Африке впервые за 10 лет 11.07.2023 590
- Участки двух улиц и моста "Тулпар" перекроют в Астане с 11 июля 11.07.2023 634
- В Павлодарской области на глазах рассыпается асфальт от фирмы районного депутата 11.07.2023 808
- Из-за жары в Уральске отключились светофоры 11.07.2023 549
- Эрдоган связал вступление Швеции в НАТО с переговорами о членстве в Евросоюзе 11.07.2023 619
- В сети распространилось видео плачущего воспитанника детского дома в Атырау 11.07.2023 1051
- Жара в палатах достигла 30 градусов: в Атырау пациенты больницы просят принести им вентиляторы 11.07.2023 661
- В Шымкенте выкупают квартиры у частных застройщиков 11.07.2023 706
- Цифровой алкоголь изобрели в Казахстане 11.07.2023 871
- Водитель-"фокусник" из Шымкента менял номера авто прямо в пути, избегая поля зрения видеокамер 11.07.2023 1019
- Обнародованы подробности гибели 8-летнего ребенка на винограднике в Туркестанской области 10.07.2023 1293
- Сколько заработала Елена Рыбакина за выход в четвертьфинал Уимблдона 10.07.2023 1041
- Нанял экскаватор, чтобы закопать тело: жуткие подробности убийства ребёнка в Актобе 10.07.2023 2048
- Угроза остаётся — аким ЗКО о приближающихся к сёлам пожарах в регионе 10.07.2023 738
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 14278
- Третий случай заражения ККГЛ закончился смертью в Кызылординской области 10.07.2023 1009
- Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал Уимблдона 10.07.2023 973
- Как состояние мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи оценили в ЮНЕСКО 10.07.2023 976
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 10.07.2023 785
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 862
- 4,5 гектара сухостоя выгорело в области Абай 10.07.2023 802
- Управление спорта Шымкента дополнительно выделило более млрд тенге ФК "Ордабасы" 10.07.2023 3136
- Школьники смогут получить диплом колледжа вместе с аттестатом в Казахстане 10.07.2023 745
- Назначен глава Комитета по миграции Минтруда РК 10.07.2023 891
- Где построят новые роддома в Астане 10.07.2023 794
- Опасную лихорадку выявили у девяти жителей Туркестанской области 10.07.2023 1078
- LOADING...
За разлитую серную кислоту предприниматель заплатит штраф в 2 млн тенге
Штраф в размере около двух миллионов тенге заплатит компания "ГРК МЛД" за разлитую серную кислоту в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Об этом сообщили в департаменте экологии ВКО. Напомним, 7 июля в Курчумском районе опрокинулся грузовик с 23 тоннами опасной жидкости. То, что она попала в воду, специалисты пока не подтвердили. Однако пробы возьмут ещё раз после работ по нейтрализации. На восстановление почвы понадобилось четыре тонны извести. Площадь загрязнения — 100 квадратных метров, сейчас территория оцеплена. Так как рядом нет населённых пунктов, экологи уверяют, что опасности для людей нет.
"Содержание загрязняющих веществ превышено в 50 раз, по нашим результатам, очень кислая среда при проведении работ по восстановлению именно нарушенных земель. После проведения всех работ будут повторные исследования для того, чтобы сказать: да, фактически восстановлена до природной среды", — сказал главный государственный экологический инспектор ВКО Рауан Тураров.
К слову, в октябре минувшего года эта же компания допустила аварию при перевозке серной кислоты. Тогда в почву вылилось 25 тонн жидкости.Казахстане, сообщили в департаменте экологии ВКО.
-
Trend news
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 415
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 504
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 14201
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 2803
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1063
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 6107
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2358
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1461
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1808
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1894
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1381
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1367
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2151
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5293
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1668
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1247
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4430
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4173
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2706
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2836
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1612
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3338
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2737
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1738
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1770
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1888
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13154
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2213
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1680
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2764
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3476
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2466
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2851
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2301
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2784
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3279
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2791
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2693
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2131
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3101
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1797
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4013
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3022
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 178909
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2146
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4626
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5270
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4703
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3781
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 2992
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7644
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2664
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 21989
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3723
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16372
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 5212
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11479
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3361
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 5087
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3585
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3498
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3880
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 3967
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4387
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3091
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4124
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28203
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2692
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3284
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3217
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3400
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2954
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3897
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 3037
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 4067
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 11980
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30661
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 3074
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3319
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3611
-
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 861
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1375
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1321
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1456
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1466
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1416
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1795
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1747
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1324
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1763
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1464
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1521
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1681
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 1960
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1761
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1532
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1621
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1499
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2144
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1648
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1801
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2658
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1955
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1710
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1935
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1702
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1664
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1611
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1869
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2398
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1994
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1870
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3764
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2114
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2833
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3729
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2335
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2281
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38677
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2115
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3252
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2597
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2419
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3210
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2637
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2732
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3123
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3117
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3450
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 3989
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4486
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3916
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3340
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3396
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2994
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4201
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5163
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4286
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3724
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3187
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 3997
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3028
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3467
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3365
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3767
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 3958
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3531
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 3989
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4170
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5889
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4458
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 6221
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4679
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4387
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3970
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4892
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3607
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 4032
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 5309
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3716