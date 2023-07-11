За разлитую серную кислоту предприниматель заплатит штраф в 2 млн тенге

Фото: департамент экологии ВКО

Штраф в размере около двух миллионов тенге заплатит компания "ГРК МЛД" за разлитую серную кислоту в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Об этом сообщили в департаменте экологии ВКО. Напомним, 7 июля в Курчумском районе опрокинулся грузовик с 23 тоннами опасной жидкости. То, что она попала в воду, специалисты пока не подтвердили. Однако пробы возьмут ещё раз после работ по нейтрализации. На восстановление почвы понадобилось четыре тонны извести. Площадь загрязнения — 100 квадратных метров, сейчас территория оцеплена. Так как рядом нет населённых пунктов, экологи уверяют, что опасности для людей нет.

"Содержание загрязняющих веществ превышено в 50 раз, по нашим результатам, очень кислая среда при проведении работ по восстановлению именно нарушенных земель. После проведения всех работ будут повторные исследования для того, чтобы сказать: да, фактически восстановлена до природной среды", — сказал главный государственный экологический инспектор ВКО Рауан Тураров.

К слову, в октябре минувшего года эта же компания допустила аварию при перевозке серной кислоты. Тогда в почву вылилось 25 тонн жидкости.Казахстане, сообщили в департаменте экологии ВКО.