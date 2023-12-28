За просроченные конфеты для особенных детей извинились в Павлодарской области
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Аким города Аксу, что в Павлодарской области, принёс извинения за просроченные сладкие подарки, которые вручили детям с ограниченными возможностями здоровья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Градоначальник Нурлан Дюсимбинов возложил ответственность за просрочку на спонсоров Новогодней елки.
"К сожалению, во время празднования новогодней елки случилось непредвиденное. Детям достались несвежие сладости. Виноваты в этом те, кто их привёз. Приношу свои извинения детям и их родителям, которые были на утреннике", – написал аким.
Он также отметил, что виновные в этом инциденте будут наказаны.
Напомним, 291 ребёнок с особыми потребностями, который присутствовал на ежегодном празднике, получил в подарок конфеты с истекшим сроком годности.
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