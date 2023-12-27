Просроченные конфеты подарили особенным детям в Аксу к Новому году

Подарки с просроченными сладостями вручили детям в Аксу. Родителей смутили твердость и запах конфет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Каждый год в Аксу в честь Нового года проводят утренники для особенных детей. В начале программы – театрализованное представление, после ребята получают наборы конфет. Всего в Аксу 291 ребёнок с особыми потребностями.

В этом году подарки, вручённые детям одним из местных предприятий, вызвали возмущение у родителей. По срокам годности сладости оказались просроченными.

Руководитель отдела образования Аксу Кайрат Смагулов извинился перед родителями в zoom-конференции.

"Восемь лет заводы дарят подарки нашим особенным деткам, и ни разу подобных случаев не было. Это моя вина, что не проверил подарки на сроки. Я и не думал, что с этим будут проблемы. Подарки привезли накануне утренника. И только после жалоб я заметил, что места сроков годности заклеены новыми марками", - сказал Кайрат Смагулов.

По его словам, подарки заменят в ближайшие два дня.