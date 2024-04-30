За присвоение 159 млн тенге осуждены руководители военизированной охраны КТЖ

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор руководству ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" по делу о хищении 159 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz.

По информации суда, гендиректор организации, его заместитель и главный менеджер присвоили деньги ТОО в особо крупном размере, а это более 159 миллионов тенге. Эти средства предназначались на закуп комплекса оборудования для системы видеонаблюдения.

Также гендиректор организации, злоупотребляя своими полномочиями, устроил на работу главного менеджера водителем в структурное подразделение ТОО и использовал в личных целях, причинив ущерб ТОО на 1,5 миллиона тенге, выплачивая ему зарплату.

Подсудимые вину не признали и просили оправдать их.

"Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие у подсудимых малолетних детей. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено", — отметили в суде.

Гендиректор ТОО осужден на восемь лет лишения свободы, его заместитель и главный менеджер — на семь лет лишения свободы. Гражданский иск потерпевшей стороны удовлетворен в пределах суммы причиненного ущерба с взысканием с виновных в солидарном порядке.

В январе 2024 года в Антикоре сообщили о завершении расследовании уголовного дела в отношении генерального директора, его заместителя, а также менеджера отдела цифровизации ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" АО НК "Казахстан темир жолы".