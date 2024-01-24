Руководство военизированной железнодорожной охраны КТЖ подозревают в хищениях в Астане
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В Антикоре сообщили, что завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора, его заместителя, а также менеджера отдела цифровизации ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" АО НК "Казахстан темир жолы", передаёт BaigeNews.kz.
Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге сообщил, что руководство и сотрудники ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" АО НК "Казахстан темир жолы" подозреваются в хищении денежных средств, выделенных на закуп комплекса оборудования для системы видеонаблюдения в филиалах ТОО.
Он отметил, что все указанные лица преданы суду.
"Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - заключил Арман Тлеукенов.
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