Руководство военизированной железнодорожной охраны КТЖ подозревают в хищениях в Астане

В Антикоре сообщили, что завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора, его заместителя, а также менеджера отдела цифровизации ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" АО НК "Казахстан темир жолы", передаёт BaigeNews.kz.

Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге сообщил, что руководство и сотрудники ТОО "Военизированная железнодорожная охрана" АО НК "Казахстан темир жолы" подозреваются в хищении денежных средств, выделенных на закуп комплекса оборудования для системы видеонаблюдения в филиалах ТОО.

Он отметил, что все указанные лица преданы суду.