За массовую драку подростков оштрафовали их родителей

В Актюбинской области суд оштрафовал родителей подростков, устроивших массовую драку в городе Шалкар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на районный суд.

По данным суда, 18 марта группа подростков устроила массовую драку на одной из улиц города Шалкар, тем самым, нарушив общественный порядок и спокойствие граждан. Были заведены дела об административных правонарушениях по факту мелкого хулиганства (статьи 434, 435 КоАП РК).

"В судебном заседании родители и их несовершеннолетние дети признали вину. Постановлением суда родители семи подростков в возрасте от 14 до 16 лет привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 844 тенге (7 МРП). Родители шести подростков старше 16 лет оштрафованы на сумму 36 920 тенге (по одному делу применено снижение суммы штрафа на 30% в связи с семейным положением)", - указывается в сообщении.

Судебные акты не вступили в законную силу.