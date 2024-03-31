За два месяца до лета: о проблемах в сфере детского загородного отдыха рассказал эксперт

До старта летнего сезона осталось всего два месяца. В Казахстане на сегодня действуют более двухсот детских оздоровительных центров, 117 из них – государственные. И, надо признать, им есть над чем работать – старые здания, уличные туалеты, энергоёмкое оборудование. Модернизации требуют почти все гослагеря. Ну, а череда громких скандалов августа прошлого года – вроде крысиного яда и самогонного аппарата на кухне, размещения детей в помещении сауны и медика с шизофренией – не добавили авторитета. Подробнее о проблемах и путях решения в интервью корреспондента BaigeNews.kz с председателем Казахстанской ассоциации детско-юношеского туризма Кайратом Султановым.

"Нужна отраслевая программа развития детского туризма"

В прошлом году в Казахстане функционировали 212 детских оздоровительных центров. Их число может доходить до 220, но вот собеседник за окончательные принимает данные министерства здравоохранения. Потому что законно функционировать могут те, кто получил санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие. Из этих 212 государственные – 117 и порядка сотни – частных.

Для сравнения, до обретения страной независимости на территории Казахстана функционировали более 470 ДОЦ, в бывшей Кокчетавской области – 64 (сегодня в Акмолинской 16 – девять государственных, семь частных).

Да, лагерей становится меньше, хотя государство ставит задачей увеличивать охват детей загородным отдыхом. В прошлом году этот показатель составил всего семь процентов. Что мешает отрасли развиваться, что называется, на полную катушку? И почему в этой сфере сегодня так много проблем?

Первый факт, на который обратил внимание председатель республиканской Ассоциации детско-юношеского туризма, – государственные лагеря финансируются по остаточному принципу.

"Сегодня в приоритете стоят комфортные школы, ликвидация трёхсменки. И опять на детский загородный отдых деньги должным образом не доходят", – отметил он.

А для бизнеса – детский загородный отдых не такая уж и привлекательная сфера, учитывая сколько рисков. При этом летний сезон длится всего два с половиной месяца.

"Лагеря расслабились"

Далее – отсутствие системы и должного контроля.

"Начнём с того, что раньше были обязательными лицензии на детский загородный отдых, выдавали на местах управления образования. В 2011 году их отменили. Так ослабили контроль, потом лагеря ушли в бизнес, и так мы упустили не только частные ДОЦ, но и государственные. При проверке прокуратуры выясняется, что в каждой области два-три лагеря работают нелегально. То есть без каких-либо документов, они не платят налоги и так далее. Ну, и потенциальный риск несчастных случаев в первую очередь там", – отметил Кайрат Султанов.

Мораторий на проверки бизнеса тоже внёс свою лепту – в общем, лагеря расслабились.

"Расслабились что частные, что государственные. Я сам выезжал, смотрел многие ДОЦ. Что там говорить – в 2022 и 2023 годах огнетушители 2018-19 годов перезаряжались. А во главе угла должна стоять безопасность. Но сразу подчеркну, что органы ЧС нам очень много помогают. Ряд услуг перевели в бесплатные – например, акт обследования тем, кто имеет первую береговую линию; акт обследования дня водоёма. Потом бесплатное обучение по спасению с выдачей сертификатов, как эвакуировать детей при пожарах", – дополнил эксперт.

К слову, сегодня не разработаны правила пожарной безопасности для палаточных, юрточных лагерей и глэмпингов. Несмотря на их популярность, в стране не спешат восполнить этот принципиальный пробел.

"Санитарные мы сделали – раньше были одинаковые требования для стационарных и палаточных/юрточных. А разница-то есть. Поднимаю вопрос на разных уровнях, на днях мне ответили, что якобы находятся на разработке. До начала летнего сезона нам нужно это сделать. Сколько расстояние между палатками. Какой должен быть пожарный инвентарь – к примеру, в каждой палатке на сколько спальных мешков сколько должно быть огнетушителей. Как должны окапываться. Как разжигать костры, они же в походных условиях работают. Элементарные вещи. Не обязательно законодательно, можно как НПА внутри правил сделать", – говорит Кайрат Абайдуллаевич.

В качестве антипримера он приводит трагедию с палаточным лагерем, которая случилась несколько лет назад на Дальнем Востоке.

"Основания все деревянные, палатки друг к другу близко стояли. И когда сушили одежду, с обогревателя вспыхнул пожар, огонь сразу перекинулся на все палатки. Были жертвы. Нужно учиться на чужих ошибках", – отметил Султанов.

Военный пищеблок и туалет на улице

Что показала инвентаризация детских оздоровительных центров? В первую очередь, то, что зданиям нужна реконструкция. Они из прошлого века.

"Выявились старейшие здания, – например, 1937 года постройки в Уральске. Есть 1941 года постройки. В общем получается, у нас всем лагерям более полувека, построены в советское время. Они требуют технической модернизации. Представляете, сегодня, благодаря инвентаризации, мы выявили 98 лагерей, где душевые приспособлены на улице. И 69 – с уличными туалетами. Где даже перегородок нет, несколько ям подряд, куда то и дело проваливаются сотовые телефоны и неровен час – могут провалиться дети. Не везде имеется освещение. Это, в основном, проблема гослагерей, частные вкладываются. В Акмолинской области тоже есть такие. Хорошо, в прошлом и этом году выделяются деньги на капремонт "Сункара" и в Ерейментауском районе", – добавил собеседник.

Открывать частные оздоровительные центры должны предприниматели, имеющие хоть какое-то отношение к детскому туризму, уверен Султанов. Он привёл в пример несчастный случай в Карелии, где гостевой дом решил заработать как детский лагерь. Утонули 14 детей.

По мнению эксперта, государственные ДОЦ должны модернизироваться за счёт местных бюджетов.

"Как сказал министр просвещения, у гослагерей должна быть своя программа модернизации, которая бы лежала на местных исполнительных органах. Сегодня министерство просвещения одно ничего не может сделать. А ведь детский отдых именно касается более 20 отраслей. И сейчас не поздно выделить эти деньги на реконструкцию. Пусть начнут на сезон позже, в июле- августе, но зато в обновлённые здания. У нас подготовка к лагерю – это просто покраска, на стенах и лавках уже столько слоёв!", — разводит руками Кайрат Абайдуллаевич.

Список замечаний к сегодняшним детским оздоровительным центрам очень длинный.

"Надо игровые площадки делать, досуг детям нужен, качественное питание. Столовое оборудование оставляет желать лучшего, всё старое, энергоёмкое, электричество мотает – дай боже. Не везде есть скважины, вода привозная. Сегодня санэпидслужба, например, не даёт разрешения на привозную воду, центральный водопровод должен быть. Тем временем у нас многие лагеря находятся на территории национальных парков. Не везде есть возможность пробурить скважину, то есть здесь вопросов много. В спальных корпусах нужна замена мебели, она вся старая. Панцирные кровати, где ребёнок мягким местом чуть до пола не достаёт. Полностью инвентарь надо менять, прикроватные тумбочки, и особенно – постельные комплекты. Они застиранные, каждый год надо менять. Это проблема и частных и государственных лагерей", – дополнил председатель ассоциации.

Отметим, в Казахстане всего один ДОЦ использует энергоэффективные технологии. В лагере в Зерендинском районе Акмолинской области давно перешли на газ, используют солнечные панели. Экономия на теплоснабжении, электричестве и нагревании воды – более, чем в три раза. Экономия – в три раза. На высвободившиеся деньги здесь строят спорткомплекс, бассейны и сауну.

Сколько будут стоит путёвки?

Детский загородный отдых нуждается в поддержке государства, нужна отраслевая программа. Чтобы выйти хотя бы на 50-процентный охват детей, бизнес в этой сфере нужно поддерживать так же, как и, например, сельское хозяйство. Если там продовольственная безопасность, то здесь – дети, а значит, будущее нации, уверен Султанов.

"Вы можете назвать хоть одну меру господдержки для развития детского загородного отдыха? Сельхозтоваропроизводителям мы даём гарантированное топливо; гербициды, где 50% берёт на себя государство; покупка оборудования и сельхозтехники – 20% инвестсубсидий. А дети – это не важно разве? Скажите, хлеб подешевел или мясо, или фрукты? А родители возмущаются, какая дорогая путёвка. Каждая хозяйка знает, сколько сегодня стоят продукты. Я уже поднимал вопрос о необходимости ввести субсидии – 25% при строительстве лагеря. Плюс льготы как для инвестпроектов, льготные кредиты", – предлагает эксперт.

Сколько в этом сезоне будут стоить путёвки?

"Цены на путёвки на десять дней летом будут варьироваться от 70 до 150-160 тысяч (республиканский "Балдаурен" в Бурабае прошлым летом – 160-170 тысяч, "Звёздный" в Акмолинской области – в районе 120 тысяч). Стоимость зависит от комплектации. 70 тысяч – это лагеря без бассейнов, спорткомплексов. Потому что содержать бассейн сложно тоже влетает в копейку – нагрев воды, химия, очистка. Был лагерь по цене за 25 тысяч на 10 дней – в одном из южных регионов. Вы представляете, это как надо кормить детей, причём пять раз в день?! Понятно, что самые дешёвые продукты", – говорит собеседник.

Напомним, что путёвки сегодня приобретаются из четырёх источников – по линии всеобуча, через профсоюзы и профкомы, родительский капитал и с прошлого года фонд "Казак Халкына" стал выделять деньги на загородный отдых 20 тысяч школьников-отличников из сёл.

"Нужно меню от Академии питания"

Кайрат Султанов остановился и на теме питания в детских лагерях. Сегодня, по его словам, каждый разрабатывает себе меню сам.

"У нас есть Академия питания в Алматы, я поднимал вопрос в министерстве просвещения, чтобы там разработали перспективное меню на 7, 10, 15, 20 дней для стационарных и юрточных лагерей (где, в основном, консервы). Цена вопроса – в 1,5 млн тенге, и вопрос рационального, сбалансированного питания в ДОЦ будет решён. Причём, по моему мнению, меню на севере страны и юге может отличаться. Обещали разработать. Когда будет меню, сразу выйдет калькуляция. Мы уже знать будем норму калькуляции на ребёнка", – отметил Кайрат Абайдуллаевич.

Следующее предложение – цифровизировать справки, допускающие детей к отдыху в ДОЦ и усилить персональную ответственность медработников, которые их выдают.

"Медосмотр как следует не проводят – бывает, дети приезжают с педикулёзом, чесоткой. Пишут всем "здоров", со слов чаще всего пишут. А там сахарный диабет, порок сердца, инвалидность… Вопрос же может стать как – жизни и смерти. Поэтому правильно будет, если в оздоровительных центрах в таких случаях смогут зайти в информационную базу и увидеть, в какой поликлинике и какой именно врач эту справку выдал", – пояснил собеседник.

Санитарные нормы для детских лагерей нужно выделить отдельно от санаторно-курортного лечения.

Налоги. Гослагеря освобождены от корпоративного подоходного налога, НДС, на имущество, землю и транспорт. По мнению эксперта, так должно быть и с частными. Плату за въезд на особо охраняемые территории Султанов уже который год предлагает оставить раз в квартал.

Всё прошлое лето детские загородные центры не сходили с новостных лент. Так, в июле в лагере Алматинской области детей разместили в помещении сауны. После этого было поручено проверить все ДОЦ страны. И в августе прокуратура сделала ряд сообщений, где некоторые акмолинские лагеря шокировали находками вроде самогонного аппарата, крысиного яда, бутылками от алкоголя; где-то всплыли просроченные продукты; работники не имели санитарных книжек, а в ДОЦ Жетысуской области и вовсе работал медик с шизофренией.

После этого на лагеря посыпались всевозможные проверки, доверие к детским загородным центрам было подорвано и у родителей. Возможно, в новом сезоне санитарная служба будет внимательней, от неё требуется больше не только проверок как залога безопасности, но прежде всего разъяснительной работы. Всё-таки хочется больше взаимного доверия. Ну, и больше внимания к детскому туризму от государства в целом.



Фото Асель Турар