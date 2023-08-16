Проверка детских лагерей: медработник с шизофренией, просроченные лекарства и овощи

Прокуратурой области Жетісу проводится проверка 9 детских лагерей, состояние которых не соответствует предъявляемым требованиям закона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

По данным прокуратуры, в лагере "Карлыгаш" (Коксуский район) вопреки санитарно-эпидемиологическим нормам продукты питания для детей закупались при отсутствии ветеринарно-санитарной экспертизы и сертификатов безопасности.

"Не соблюдаются нормы ежедневного рациона питания для детей. Элементарно, в меню отсутствовали блюда из свежих овощей. Практически во всех лагерях не соблюдаются нормы пожарной безопасности. Отсутствуют первичные средства пожаротушения - огнетушители и пожарные гидранты, не обеспечены беспрепятственные выходы эвакуационных путей при пожаре", - говорится в сообщении.

Также в отдельных лагерях хранились просроченные лекарственные средства.

Условия проживания и досуга детей в лагерях также не соответствуют требованиям технических норм и безопасности. Основные (корпусы, дома) и вспомогательные (кухня, санузлы и т.д.) здания лагерей изношены, требуют капитального ремонта.

"В лагере "Шагала" (Алакольский район) игровые оздоровительные комплексы вовсе отсутствуют. Более того, в одном из лагерей города Текели установлен медицинский работник, который состоит на учете с диагнозом "Параноидная шизофрения", - отметили в ведомстве.

По всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора.