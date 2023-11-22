Сауна в лагере для сирот: в Антикоре рассказали подробности о расследовании дела
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В Алматы задержали руководителя отдела госзакупок Управления образования. Его подозревают в покушении на взятку от предпринимателя, желавшего организовать лагерь для детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Антикоррупционной службой по городу Алматы при координации прокуратуры задержан руководитель отдела госзакупок Управления образования. Он подозревается в покушении на получение взятки в размере более 12 миллионов тенге от поставщика услуг по организации лагеря для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, учащихся в мегаполисе", - сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.
По его словам, взятка предназначалась за признание компании поставщика победителем конкурса.
"Установлено, что поставщик признан победителем конкурса, не обладая какими-либо материальными и трудовыми ресурсами, требующимися для полноценной организации детского лагеря. Должностное лицо с санкции суда помещено под стражу", - добавил представитель Антикора.
Тлеукенов добавил, что остальную информацию в интересах следствия он разглашать не имеет права .
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