Сауна в лагере для сирот: в Антикоре рассказали подробности о расследовании дела

В Алматы задержали руководителя отдела госзакупок Управления образования. Его подозревают в покушении на взятку от предпринимателя, желавшего организовать лагерь для детей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Антикоррупционной службой по городу Алматы при координации прокуратуры задержан руководитель отдела госзакупок Управления образования. Он подозревается в покушении на получение взятки в размере более 12 миллионов тенге от поставщика услуг по организации лагеря для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, учащихся в мегаполисе", - сообщил официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов.

По его словам, взятка предназначалась за признание компании поставщика победителем конкурса.

"Установлено, что поставщик признан победителем конкурса, не обладая какими-либо материальными и трудовыми ресурсами, требующимися для полноценной организации детского лагеря. Должностное лицо с санкции суда помещено под стражу", - добавил представитель Антикора.

Тлеукенов добавил, что остальную информацию в интересах следствия он разглашать не имеет права .