За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре

Фото: avesta-news.kz

В Антикоррупционной службе сообщили, что завершено расследование в отношении генерал-майора полиции, бывшего врио начальника ДУИС по СКО генерал-майора Берика Билялова, передаёт BaigeNews.kz. Антикор озвучил, в чём подозревают бывшего высокопоставленный полицейского.

"Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении генерал-майора полиции Билялова Б.С., который в 2021 году путем обмана завладел 40 миллионов тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела. В настоящее время дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, о Билялова задержали в феврале 2023 года.